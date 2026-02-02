Для бойцов СВО в Подмосковье работает 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки. Они касаются выплат и реабилитации, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев .

Цифровая услуга «Защитники Отечества» работает в регионе с сентября 2025 года. По одному заявлению удаленно можно получить 17 мер поддержки, в том числе компенсацию ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок. Заявление можно подать в любом МФЦ региона или в госфонде «Защитники Отечества».

«Мы первые из регионов, кто заключил соглашение с Военно-социальным центром. С декабря прошлого года заявления по 17 услугам ВСЦ — включая социальные выплаты мобилизованным, страховые выплаты при ранениях и ежемесячные компенсации инвалидам — можно также подать в МФЦ», — рассказал Воробьев в своем телеграм-канале.