Помощь после ранений и внимание к детям. Воробьев — о мерах поддержки участников СВО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системе поддержки бойцов СВО
Для бойцов СВО в Подмосковье работает 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки. Они касаются выплат и реабилитации, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
Цифровая услуга «Защитники Отечества» работает в регионе с сентября 2025 года. По одному заявлению удаленно можно получить 17 мер поддержки, в том числе компенсацию ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок. Заявление можно подать в любом МФЦ региона или в госфонде «Защитники Отечества».
«Мы первые из регионов, кто заключил соглашение с Военно-социальным центром. С декабря прошлого года заявления по 17 услугам ВСЦ — включая социальные выплаты мобилизованным, страховые выплаты при ранениях и ежемесячные компенсации инвалидам — можно также подать в МФЦ», — рассказал Воробьев в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, отдельное внимание уделяется бойцам с тяжелыми ранениями. В Московской области работает три реабилитационных цента: под Подольском, в Сергиевом Посаде и Коломне. В «Ясенках» есть бассейн и курсы по вождению, центр Мещерякова специализируется на проблемах со зрением, а «Протэкс-центр» занимается протезированием и восстановлением.
«Поддержка участников СВО — одно из ключевых направлений нашей работы», — отметил глава региона.
Участникам СВО помогают с оформлением документов и льгот, а также создают безбарьерную среду — адаптируют квартиры, дворы и транспорт.
Особое внимание — детям. Уже началась подготовка к летнему сезону. Отдых для детей участников СВО организовали в трех лагерях: «Литвиново», «Левково» и «Имени 28 Героев Панфиловцев».