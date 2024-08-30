Помощь по ОМС. Как записаться в детский медцентр имени Рошаля в Подмосковье

Способы записи в медцентр Рошаля в Подмосковье напомнили пациентам

Фото: Медиасток.рф

Детский центр имени Рошаля в Красногорске ведет прием юных пациентов. В учреждении оказывают помощь ребятам со всей страны, в том числе тяжелобольным, которым требуется особая забота.

Жители могут самостоятельно записать детей на прием к педиатру, хирургу или узкопрофильному специалисту. Те, кто уже посещал учреждения раньше, могут получить телемедицинскую консультацию.

Запись на приме доступна по телефону +7 (498) 602-12-27. С собой в центр необходимо взять полис ОМС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, а также документы, подтверждающие законное представительно ребенка для тех, кто не является родителями.

Если ребенок не состоит на диспансерном учете и ранее не посещал учреждение, то необходимо обратиться к лечащему врачу в поликлинике, который выдаст направление на консультацию.

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