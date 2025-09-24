Помощь местному бизнесу обсудили на предприятии в Солнечногорске

Начальник управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации Солнечногорска, Анна Мурадова, посетила пищевое предприятие «Новавкус». Она ознакомилась с технологическим процессом производства молочной продукции и обсудила с руководством компании вопросы поддержки бизнеса и планы по расширению производства.

Ранее «Новавкус» получил субсидию от правительства Московской области на приобретение новой производственной линии.

В ходе визита представители администрации отметили использование компанией натурального сырья, без консервантов и искусственных добавок. «Новавкус» выпускает около 20 наименований молочной продукции животного и растительного происхождения, поставляя ее в федеральные и региональные торговые сети. На предприятии работают около 40 человек.

«Благодаря государственной поддержке компания сумела увеличить производственные мощности, освоить инновационные технологии и вывести на рынок эксклюзивные товары. Это подтверждает значимость мер господдержки для устойчивого развития бизнеса и достижения высоких результатов», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Получить информацию о мерах поддержки предпринимателей, а также помощь в подготовке документов для получения субсидий и грантов можно в МКУ «Департамент инвестиционного развития» по адресу: город Солнечногорск, улица Тельнова, дом 3/2.