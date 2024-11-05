Помощь для бойцов СВО передали через жену военнослужащего в Котельниках

В городском округе Котельники продолжается работа с семьями военнослужащих специальной военной операции. Председатель совета депутатов Анатолий Бондаренко встретился с женой одного из бойцов.

Они обсудили меры поддержки, которые помогают семьям, чьи мужчины защищают интересы страны. Женщина поделилась своей историей и рассказала о трудностях, с которыми сталкивается её семья в это непростое время. Кроме того, депутат передал материальную помощь, предназначенную для военнослужащих за лентой.

«В Котельниках мы оказываем всестороннюю поддержку нашим военнослужащим и их семьям. Мы не только встречаемся с ними лично, но и отправляем гуманитарную помощь, а также помогаем с бытовыми вопросами», — отметил Анатолий Бондаренко. На встрече также присутствовали заместитель председателя совета депутатов Римма Ибрагимова и члены фракции «Единая Россия».

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