Помогала гадюке и попала в реанимацию. Женщину спасли после укуса змеи в Пушкино

Пациентку с укусом гадюки спасли в реанимации в Пушкино

Пациентка 43 лет поступила в реанимацию Пушкинской больницы в тяжелом состоянии после укуса ядовитой змеи. Женщина увидела заблудившуюся гадюку на автозаправке и попыталась спасти ее, вернув обратно в лес.

Когда женщина пыталась помочь гадюке, та укусила ее в кисть руки — между большим и указательным пальцем. Вскоре жертву госпитализировали в Пушкинскую больницу.

«Пациентка поступила к нам в реанимацию в тяжелом состоянии. Мы стабилизировали ее состояние и начали терапию, которая снижает количество токсических веществ в организме», — рассказал заведующий центром анестезиологии-реанимации Пушкинской больницы имени профессора Розанова Михаил Козиев.

Когда состояние женщины больше не вызывало опасений, ее перевели в терапевтическое отделение. Пациентка прошла курс лечения и сейчас чувствует себя хорошо. Ее уже выписали из больницы.

Врачи напоминают, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Без этого змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям.

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