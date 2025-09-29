Помещения Сергиево-Посадской больницы отремонтируют к концу 2025 года

В Сергиево-Посадской больнице до конца года отремонтируют 17 помещений. Средства направили депутаты Московской областной Думы в рамках инициативного бюджетирования и Министерство здравоохранения Московской области.

Актовый зал в больнице переоборудуют в реанимационное отделение с помощью Минздрава и депутата Мособлдумы Олега Гаджиева.

Еще один депутат Мособлдумы Александр Легков профинансировал замену окон в детском корпусе. Помимо этого, в патологоанатомическом отделении поменяют коммуникации и отремонтируют помещения.

За свой счет обновляют педиатрическое, детское и взрослое инфекционные отделения, а также фельдшерско-акушерские пункты в Репихове, амбулаториях на Ферме и Загорских Далях, Лозе и в Жучках. В Центре амбулаторной онкологической помощи предусмотрен ремонт внутренних помещений.

Все работы завершат в конце 2025 года.