Помещения Дворца спорта в Видном отремонтируют летом 2025 года

Глава Ленинского округа Станислав Каторов провел встречу с генеральным директором женского баскетбольного клуба «Спарта энд К» Анной Архиповой-фон Калманович. Темой переговоров стала модернизация инфраструктуры и проведение ремонта в помещениях Дворца спорта, где тренируется команда.

Дворец Спорта в Ленинском округе функционирует с 2006 года. В нем базируется известная женская баскетбольная команда — «Спарта энд К». Помещения спортивного сооружения нуждаются в обновлении. Станислав Каторов обсудил с Анной Архиповой-фон Калманович перспективы развития клуба и необходимые для этого условия.

В первую очередь планируется обновить лакокрасочное покрытие тренировочного зала. Также будет рассмотрен вопрос об установке светодиодных экранов на игровом поле и модернизируют систему пожарной безопасности.

«Работы будем проводить в летние месяцы, когда интенсивность тренировок снижается», — сообщил Станислав Каторов.

Анна Архипова-фон Калманович отметила, что переговоры были плодотворными. «Я уверена, что благодаря поддержке главы Ленинского округа мы сможем достичь новых успехов», — сказала директор клуба.