Помеху движению автотранспорта устранили на улице Победы в Лобне

В городском округе Лобня демонтировали компенсатор тепловой сети на улице Победы, который долгое время создавал препятствия для движения автотранспорта. Благодаря этому проезд по данному участку стал значительно комфортнее.

Также глава муниципалитета Анна Кротова поделилась результатами текущих работ по благоустройству.

Так, специалисты газовой службы завершили ремонтные работы и восстановили функционирование газовой камеры. По адресам Чехова, 5 и Чайковского, 15 проведена откачка луж. На Трудовой, 14б устранили утечку водопровода, а после аварии на канализационных сетях в домах на Лобненском бульваре, 3 и улице Ленина, 71 осушили подвалы. Кроме того, восстановлены водостоки на Циолковского, 3 и 15, а также на Дружбы, 8/12.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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