Полы отремонтировали в 270 подъездах Подмосковья в сентябре

Коммунальные службы Подмосковья продолжают следить за состоянием полов и лестниц в многоквартирных домах. Как сообщили в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области, в сентябре под контролем ведомства провели ремонт полов, ступеней и лестниц более чем в 270 подъездах.

Согласно правилам, управляющие компании обязаны поддерживать чистоту в местах общего пользования, своевременно устранять повреждения напольных покрытий, восстанавливать отделку и не допускать скопления влаги. Так, работы провели в Балашихе на улице Ситникова, 4, в Подольске на улице Ульяновых, 15, и в Люберцах на улице Кирова, 9 корпус 1.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении нарушения целостности ступеней, лестниц и напольного покрытия в подъездах жители Московской области могут обратиться в Единую диспетчерскую службу региона через портал ЕДС МО.