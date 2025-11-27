Полы и лестницы отремонтировали в 200 подъездах Подмосковья за месяц

Комфортное проживание в многоквартирных домах невозможно без хорошего состояния общедомового имущества, в том числе полов, лестничных пролетов и ступеней. Именно они отвечают за безопасное передвижение жильцов. В октябре коммунальные службы Подмосковья отремонтировали полы, ступени и лестницы более чем в 200 подъездах.

Все работы провели по обращениям жителей, которые поступали в Единую диспетчерскую службу региона. За качеством выполнения следили инспекторы Министерства по содержанию территорий и госжилинспекции Московской области.

В ведомстве напомнили, что сообщить о повреждениях в подъезде можно напрямую в свою управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы Московской области.