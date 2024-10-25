Полы 5 тысяч подъездов Подмосковья отремонтировали с начала года

Полы и ступени отремонтировали более чем в 5,5 тысячи подъездов Подмосковья с начала года. Работы провели по заявкам жителей.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, из-за активного использования, влаги или неправильного монтажа на полу в подъездах могут появляться сколы и трещины. Следить за состоянием покрытия должны управляющие компании. При выявлении недочетов, их берут во внимание и проводят ремонт.

Так, с января коммунальные службы привели в порядок полы, ступени и лестницы более чем в 5,5 тысячи подъездах.

В министерстве добавили, что при обнаружении сколов и трещин на полах следует обращаться в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.