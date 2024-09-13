Полуразрушенный дом снесли на Плещеевской улице в Подольске

Еще один аварийный дом снесли в Подольске на Плещеевской улице. Земельный участок полностью очистили от строительного мусора.
Как рассказали в Мособлархитектуре, дом был построен в 1935 году. Его площадь составляла около 3,1 тысячи квадратных метров. Специалисты провели обследование, и постройку признали аварийной.
«Кроме того, объект сильно пострадал в результате пожаров, полуразрушенное здание было включено в перечень для ликвидации с последующим демонтажем. В августе был полностью завершен снос аварийного сооружения, земельный участок очищен от строительного мусора», — сказал глава ведомства Владислав Гордиенко.
Всего в Подольске выявили 317 недостроев, из них 234 уже снесли или привели в порядок.
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