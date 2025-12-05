Полуразрушенный дом на улице Мельничной в Егорьевске снесут в этом году

Полуразрушенный дом на улице Мельничной в Егорьевске снесут до конца года. Из-за сильного износа его признали аварийным и расселили.

Дом находится вблизи детского Центра образования, рассказали в Мособлархитектуре.

Двухэтажное здание площадью около 660 квадратных метров построили в 1939 году. Со временем оно обветшало и пострадало в пожаре. Дом признали аварийным, после чего его расселили в рамках госпрограммы.

Сейчас на объекте идут демонтажные работы, которые завершатся в этом году.

Всего в Егорьевске выявили 163 недостроя и аварийных дома. Из них снесли или привели в порядок 102. Работу в этом направлении продолжат.