Полуразрушенное здание снесли на Вокзальной улице в Орехово-Зуеве

Еще одно аварийное здание снесли в Орехово-Зуеве. Это заброшенная постройка на Вокзальной улице. Территорию уже освободили от сооружения и расчистили от мусора.

Как рассказали в Мособлархитектуре, одноэтажное здание находилось вблизи железнодорожной станции. Долгое время оно было заброшено.

«В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации с последующим сносом. Осенью этого года силами ОАО „РЖД“ были проведены необходимые работы по демонтажу аварийного сооружения», — рассказа глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.