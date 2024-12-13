Полуразрушенное здание снесли на Вокзальной улице в Орехово-Зуеве

Еще одно аварийное здание снесли в Орехово-Зуеве. Это заброшенная постройка на Вокзальной улице. Территорию уже освободили от сооружения и расчистили от мусора.
Как рассказали в Мособлархитектуре, одноэтажное здание находилось вблизи железнодорожной станции. Долгое время оно было заброшено.
«В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации с последующим сносом. Осенью этого года силами ОАО „РЖД“ были проведены необходимые работы по демонтажу аварийного сооружения», — рассказа глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.
Всего в округе выявили 350 недостроев и аварийных зданий. Из них 273 уже снесли или привели в порядок.
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