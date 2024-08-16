Полуразрушенное здание бывшей котельной снесли в Щелкове

Нежилое здание обнаружили в деревне Серково городского округа Щелково в рамках программы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства. Оно находилось в аварийном состоянии и подлежало сносу.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко пояснил, что аварийное кирпичное здание имело площадь около 250 квадратных метров и находилось вблизи жилых домов. Сооружение забросили на длительный период, в результате чего началось его разрушение.

Местные жители через портал «Добродел» высказывали просьбы о сносе этого аварийного объекта, а также о приведении в порядок прилегающей территории. В результате совместных усилий Мособлархитектуры и администрации Щелкова было принято решение о включении здания в список на ликвидацию.

«В августе текущего года были проведены необходимые работы по сносу аварийной постройки и расчистке земельного участка от строительного мусора», — рассказал Гордиенко.

В настоящее время администрация еще не определила, как будет использовать освободившуюся территорию.