Полуразрушенное здание бани снесли в Орехово-Зуеве

Фото: мособлархитектура

Работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий продолжаются на территории Московской области. В их рамках было ликвидировано полуразрушенное здание бывшей бани в Орехово-Зуеве.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1959 году и имеющее общую площадь чуть более 1050 квадратных метров, ранее использовалось как часть банно-прачечного комплекса.

При этом основные элементы здания разрушились, а инженерные сети перестали работать. В результате проверки было установлено, что в связи с физическим и моральным износом здание призналось аварийным и было подвергнуто сносу.

«В мае текущего года силами собственника был проведен демонтаж объекта, в настоящий момент территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — добавил Гордиенко.

Фото: Мособлархитектура

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