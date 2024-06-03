Полуразрушенное здание бани снесли в Орехово-Зуеве

Работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий продолжаются на территории Московской области. В их рамках было ликвидировано полуразрушенное здание бывшей бани в Орехово-Зуеве.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1959 году и имеющее общую площадь чуть более 1050 квадратных метров, ранее использовалось как часть банно-прачечного комплекса.

При этом основные элементы здания разрушились, а инженерные сети перестали работать. В результате проверки было установлено, что в связи с физическим и моральным износом здание призналось аварийным и было подвергнуто сносу.

«В мае текущего года силами собственника был проведен демонтаж объекта, в настоящий момент территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — добавил Гордиенко.