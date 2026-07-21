Полумарафон «Золотой павлин» пройдет в Серпухове 25 июля

В 8:30 откроется стартово-финишный городок и начнется выдача стартовых пакетов. В 09:40 состоится торжественное открытие соревнований и разминка для участников. В 10:00 будет дан старт дистанций 5 и 10 километров, а 10 минут спустя — дистанции 21,1 километра.

С 06:00 до 16:00 25 июля будет ограничено движение автомобильного транспорта: по улице 2-й Московской, от пересечения с улицей Чехова до въезда в поселок станции Ока; по улице Чехова, от пересечения с Садовой до пересечения со 2-й Московской; по улице Садовой, от пересечения с улицей Луначарского до пересечения с улицей Чехова; по улице Луначарского, от пересечения с Садовой до пересечения со. Старослободской; по улице Старослободской, от пересечения с улицей Луначарского до пересечения с улицей Чехова.

Автобусные маршруты № 3 и № 8 будут проходить от остановочного пункта Вокзал по улицам Ворошилова, Борисовскому шоссе, Центральной до улицы Прогонная и обратно. Маршрут № 20к будет следовать от остановочного пункта Вокзал далее по маршруту через площадь Ленина, по улице 2-я Московская и далее по обычной схеме.