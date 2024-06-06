Полумарафон «Волоколамский рубеж» пройдет в Подмосковье 8 июня

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Второй старт серии легкоатлетических забегов проекта «Суперлига Подмосковья» состоится 8 июня в Волоколамске. На забег уже зарегистрировались 1,2 тысячи участников.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что для атлетов подготовили дистанции от трех до 21,1 километра. Также пройдут детские забеги на 300 и 600 метров. Старт дадут у мемориального комплекса героям-панфиловцам.

Традиционный бесплатный забег состоится на дистанции три километра с неограниченным количеством мест. Промокод для регистрации можно получить на сайте проекта СУПЕРЛИГАМО.РФ.

На детские забеги можно зарегистрироваться бесплатно, ребенку достаточно иметь личный кабинет на платформе RussiaRunning.

Стартовый городок начнет работу в 8:30, а окончание мероприятий планируется к 15:05.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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