Полумарафон в честь Дня Победы пройдет в Коломне 3 мая

В Подмосковье проходит подготовка к Коломенскому полумарафону «Летопись победы-2025», который состоится 3 мая. Регистрация на детские старты откроется 5 апреля.
В забегах смогут принять участие юные спортсмены в возрасте от четырех до 11 лет. Зарегистрироваться можно будет по ссылке на сайте полумарафона. Детям предложат пробежать дистанции 300 и 600 метров.
Коломенский полумарафон в этом году откроет сезон «Суперлиги Подмосковья». Забеги позже пройдут в Волоколамске, Раменском, Дубне и Одинцове. В спортивном мероприятии могут принять участие не только продвинутые спортсмены, но и любители.
Старты проекта проходят по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».
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