Полумарафон пройдет в Раменском 12 июля
В округе впервые состоится полумарафон «По берегу озера», который станет частью «Суперлиги Подмосковья». Трасса забега продумана таким образом, чтобы продемонстрировать местные пейзажи.
Бегуны смогут полюбоваться на озеро Борисоглебское, аллеи Раменского парка, очертания церкви Бориса и Глеба, Собор Святой Троицы и историческую усадьбу Раменское. Старт и финиш полумарафона будут расположены у стадиона «Сатурн». Организаторы подготовили трассы различной протяженности, чтобы каждый участник мог выбрать дистанцию, соответствующую своему уровню подготовки: пять, 10 или 21,1 километров. Для начинающих бегунов предусмотрен забег на три километра, а самые юные спортсмены в возрасте от четырех до 11 лет смогут принять участие в детских забегах на 300 и 600 метров.
Регистрация на полумарафон уже открыта на официальном сайте проекта. С прошлого года участники «Суперлиги Подмосковья» могут соревноваться не только в личном, но и в командном зачете.