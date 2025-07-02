Полумарафон пройдет в Раменском 12 июля

Бегуны смогут полюбоваться на озеро Борисоглебское, аллеи Раменского парка, очертания церкви Бориса и Глеба, Собор Святой Троицы и историческую усадьбу Раменское. Старт и финиш полумарафона будут расположены у стадиона «Сатурн». Организаторы подготовили трассы различной протяженности, чтобы каждый участник мог выбрать дистанцию, соответствующую своему уровню подготовки: пять, 10 или 21,1 километров. Для начинающих бегунов предусмотрен забег на три километра, а самые юные спортсмены в возрасте от четырех до 11 лет смогут принять участие в детских забегах на 300 и 600 метров.

Регистрация на полумарафон уже открыта на официальном сайте проекта. С прошлого года участники «Суперлиги Подмосковья» могут соревноваться не только в личном, но и в командном зачете.