Полумарафон «Летопись Победы» пройдет в Коломне 11 мая

Коломенский полумарафон «Летопись Победы» в этом году пройдет в понедельник, 11 мая. Мероприятие четвертый год подряд соберет в Коломне любителей бега из разных городов России.

На дистанции от 3000 метров до 21,1 километра выйдут взрослые любители легкой атлетики, для бегунов младше 12 лет предусмотрена 500-метровая дистанция.

Организаторы события отмечают, что маршруты полумарафона проложены вдоль живописной набережной реки Коломенки и кремлевских стен таким образом, чтобы спортсмены и гости смогли в полной мере познакомиться с архитектурой исторической части Коломны.

В связи с проведением забега «Летопись победы» 11 мая с 7.00 до 17.00 будут введены ограничения движения и стоянки транспортных средств на улицах старого города и коломенского кремля.

Напомним, в прошлом году в традиционном коломенском полумарафоне «Летопись Победы» приняли участие более 1400 любителей бега.