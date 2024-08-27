Полумарафон «Большая Волга» прошел в Дубне

Праздник бега прошел в Дубне. На полумарафон «Большая Волга» приехали спортсмены со всего Подмосковья.

На забеге в Дубне спортсмены соревновались на дистанциях от трех до 21,1 километра в абсолютных зачетах и зачетах по категориям. Возраст участников составил от четырех до 88 лет.

Также для гостей праздника провели разминки и выступления музыкантов Дубненского симфонического оркестра, а также команды чир-спорта «Электро». Спортсменов поздравил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Отдельная благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву и Министерству физической культуры и спорта области за поддержку мероприятия!» — сказал Максим Тихомиров.

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