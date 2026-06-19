Полуфиналы конкурса «Женщина — герой» начнутся в Подмосковье в июле. Его проводят по инициативе депутата Госдумы Сергея Колунова и Ассоциации ветеранов СВО при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Полуфинал в Красногорске пройдет 8 июля, в Балашихе — 15 июля, в Подольске — 22 июля, а Звенигороде — 29 июля.

«Из 140 участниц конкурса — необычайно сильных, заботливых, красивых женщин-членов семей защитников России — мы отобрали 65 полуфиналисток. Впереди — четыре полуфинала, в ходе которых будут выбраны восемь финалисток», — сказал депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.

Списки финалисток можно найти на официальном сайте конкурса.

Заключительный этап состоится 7 сентября на площадке театра Российской Армии. Председателем жюри выступит заслуженный артист России SHAMAN.