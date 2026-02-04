Полуфинальные игры турнира по футзалу пройдут в Подмосковье с 10 по 27 февраля

В феврале в Подмосковье пройдут полуфинальные игры турнира по футзалу «Кожаный мяч — Школьная футбольная лига». На этом этапе сыграют команды, уже прошедшие муниципальный отбор и ставшие лучшими в своих округах.

Игры пройдут с 10 по 27 февраля.

В Орехово-Зуеве команды выйдут на площадку ДС «Восток» 10, 13, 17 и 20 февраля. В Лобне встречи состоятся во дворце спорта «Лобня» с 10 по 13 февраля.

В Лотошине турниры запланированы в культурно-спортивном центре «Лотошино» 12, 13, 18 и 19 февраля, а в Котельниках игры пройдут в спортивном комплексе «Котельники» с 24 по 27 февраля.

Соревнования в Озерах примет одноименный дворец спорта 10, 13, 17 и 20 февраля. В Наро-Фоминске команды сыграют в комплексе «Нара» с 16 по 19 февраля.

В Серпухове матчи пройдут во дворце спорта «Надежда» 16, 17, 24 и 27 февраля, а во Фрязине участников ждут в центре «Олимп» с 17 по 20 февраля.

Команды, которые окажутся сильнейшими, продолжат борьбу за главный трофей на региональном финале. Игры состоятся в Щелкове 8 и 9 марта.

Победители этого этапа получат право представлять Московскую область на всероссийском этапе турнира «Кожаный мяч», который пройдет в Нижегородской области в марте и апреле.

История соревнований началась в 1964 году, когда знаменитый вратарь Лев Яшин вместе с газетой «Пионерская правда» предложил объединять дворовые команды и устраивать массовые футбольные соревнования для школьников.

Сегодня турнир проходит в рамках государственной программы «Спорт России».