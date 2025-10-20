Полуфиналистов лиги КВН определили в Серпухове

В Серпуховской лиге КВН состоялся 1/4 с участием шести команд из городского округа Серпухов: «Стратеги», «Лесная братва», «Жиза», «Без денег», «Клецки», «Мадамы». В каждой команде выступали около пяти человек, а всего на сцене было около 30–40 участников.

Программа включала два конкурса: приветствие с миниатюрами и шуточные песни. По итогам соревнования пять команд вышли в полуфинал, который состоится через месяц.

Мероприятие прошло в дружеской и гостеприимной атмосфере, поддерживая традиции лиги и создавая комфортные условия для всех участников. Несмотря на пасмурную погоду, зал был полон светом и теплом добрых шуток и позитивного юмора.

Сотни зрителей пришли поддержать свои команды, и атмосфера стала еще более оживленной и веселой.

После полуфинала будет выбран самый лучший коллектив, который и представит лигу в финале.