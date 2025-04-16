Полуфинал турнира «Математические бои» среди школьников прошел в Балашихе

Полуфинал муниципального турнира «Математические бои», в котором приняли участие ученики четырех школ округа, состоялся в Балашихе. Состязания проводились в рамках Балашихинской школьной лиги, членами жюри стали педагоги из округов Подмосковья.

В турнире участвовали ученики с пятого по восьмой класс, соревнующиеся параллельно между собой. По итогам их встреч суммировались баллы.

«Педагоги были очень довольны организацией „Математических боев“. В их городских округах пока такого масштабного проекта не было», — сказала муниципальный координатор турнира Татьяна Сырых.

В рамках полуфинала была определена команда, занявшая третье место. Два коллектива прошли в финал, который запланирован на 18 апреля.

«Благодаря таким мероприятиям у детей появляется интерес к этому предмету. Они получают богатый опыт, общаясь и соревнуясь друг с другом», — отметила член жюри Надиа Девликамова.

«Математические бои» — одно из направлений Балашихинской школьной лиги. Его участники решают математические задачи за определенное время и обмениваются решениями.