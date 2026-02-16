Полуфинал школьной лиги КВН прошел в Балашихе

За выход в финал боролись 16 команд, восемь из них продолжат участие в турнире. Игры состоялись 14 и 15 февраля на сцене центрального Дворца культуры.

Полуфинальные выступления посетил глава Балашихи Сергей Юров и пожелал удачи участникам. «Каждый раз убеждаюсь: у нас растет по-настоящему талантливая, смелая и остроумная молодежь. БШЛ давно стала больше, чем просто школьный проект. Это площадка для развития, самореализации и новых возможностей. Уверен, что отдельную мотивацию участникам придает наше сотрудничество с „Планетой КВН“ — для ребят это реальный шанс выйти на новый уровень, увидеть большую сцену и почувствовать себя частью серьезного движения», — отметил он.

Отдельную мотивацию участникам придает сотрудничество с «Планетой КВН». В ноябре администрация округа заключила соглашение о сотрудничестве в рамках развития школьной лиги. Благодаря этому школьники получают методическую поддержку, участвуют в крупных проектах и фестивалях, взаимодействуют с профессиональным сообществом.

Балашиха стала пилотной площадкой проекта Единой школьной лиги в 2023 году. Новый, третий по счету, сезон БШЛ стартовал 23 октября 2025 года и включает 13 направлений и 18 дисциплин.