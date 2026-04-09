Полуфинал областного чемпионата по волейболу пройдет в Наро-Фоминске

У команды округа «Звезда» есть все шансы в восьмой раз стать чемпионом Московской области. Ранее спортсмены уверенно обыграли «Подольск-Пахру» со счетом 0:3 в первом полуфинале, который проходил в Подольске.

Очередная игра состоится 12 апреля — Наро-Фоминск примет подольчан на своей территории. Именно это состязание определит, кто выйдет в финал. Игра обещает стать мощной проверкой на силу духа и характер.

Волейболисты «Звезды» уже семь лет подряд становятся сильнейшими в Подмосковье. В этом сезоне команда намерена подтвердить это звание. Ребят тренирует бессменный руководитель Александр Муркин. Под его руководством коллектив превратился в лидера областного волейбола.

Матч начнется в 12:00 в культурно-спортивном комплексе «Нара». Болельщики из Наро-Фоминского городского округа готовятся поддержать родную команду.