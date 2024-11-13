Полуфинал лиги КВН прошел во дворце культуры в Серпухове

Пять команд сразились на сцене дворца культуры имени Ленина за выход в финал. Зрители увидели яркое и незабываемое шоу.

В полуфинале Серпуховской лиги Клуба веселых и находчивых встретились сборные «Кексики», «Стратеги», «Лесная братва», «Жиза» и «Короче». Каждая команда показала на сцене искрометные шутки, сценки и пародии. В трех конкурсных заданиях — «Приветствии», «Биатлоне» и «Импровизации» — участники старались выложиться по максимуму, чтобы получить высокие оценки жюри.

Зажигательный номер продемонстрировал ансамбль ложкарей, а затем на сцене неожиданно появился динозавр. Некоторые участники даже поменялись ролями в команде, чтобы добавить интриги своим выступлениям.

Путевки в финал Серпуховской лиги, который пройдет 20 декабря в доме культуры «Россия», завоевали три команды: «Короче», «Жиза» и «Стратеги». Организаторы также решили дать возможность выступить в финале «Лесной братве», представляющий городской округ «Пушкинский».

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