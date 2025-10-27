Полуфинал лиги КВН прошел в Коломне

Творческий конкурс состоялся во Дворце культуры «Коломна». За выход в финал боролись девять команд.

Состязания проходили в формате «три на три»: каждый блок представлял собой битву трех коллективов, из которых судейской коллегией выбирался единственный победитель.

В итоге путевки в финал завоевали команды: «Мы такие» (Гжель), «Сплетницы» (школа № 15) и «ОПГ» («Клуб активного долголетия»). Также дополнительно отобрали коллективы: «NON-STOP» (лицей № 4), «Котенок по имени Кот» (Радужненская школа) и «Автономный округ Щурово» (школа № 30).

Этот сезон КВН порадовал разнообразием команд и высоким уровнем игры. Гостям запомнились новые исполнители и любимые артисты прежних лет. Судьи отметили оригинальные номера, яркую подачу и остроумие каждого коллектива. Финал соревнований пройдет 12 декабря во Дворце культуры «Коломна».