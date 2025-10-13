Полуфинал конкурса «Женщина-Герой» прошел в Одинцове

В Московской области начинаются полуфинальные этапы ежегодного конкурса «Женщина — Герой 2025». Один из них прошел в доме культуры Горки-10 Одинцовского городского округа.

Одни женщины сражаются рядом с мужчинами и выносят раненых с поля боя, другие помогают семьям участников СВО и собирают гумпомощь. Всех их объединяет одна цель — помощь бойцам специальной военной операции. В конкурсе участвуют те, чьи жизненные истории и поступки могут стать примером для окружающих. Номера участниц были наполнены эмоциями, искренностью и теплом. Благодаря этим женщинам создается надежный тыл для Защитников Отечества и укрепляется сила страны.

Героини конкурса — сильные, смелые, мужественные и многим дадут фору по решительности и умению действовать. Каждая из них рассказала свою историю через выступление. Самое главное впереди — финал конкурса пройдет 30 ноября в Музее Победы на Поклонной горе.