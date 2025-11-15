Полуфинал конкурса «Нежный грант» прошел в Ивантеевке

В Ивантеевке городского округа Пушкинский прошел полуфинал конкурса «Нежный грант 2025». В нем приняли участие шесть предпринимательниц.

Мероприятие провели на площадке Ивантеевского филиала политехнического университета. Задача конкурса — вдохновить молодежь на развитие и показать, что благодаря современному предпринимательству можно помогать людям.

Участницы рассказали о себе, ответили на вопросы жюри и представили свои идеи.

«Конкурсантки представили на суд жюри уникальные бизнес-проекты. Мы увидели уже проработанные, готовые к реализации инициативы, которые могут изменить к лучшему жизнь в округе», — рассказал председатель Совета депутатов.

Участница Ольга Соловьева рассказала, что конкурс для нее — возможность рассказать про свой бизнес на большую аудиторию. Она занимается экскурсионной деятельностью и представила книгу об истории Пушкино «Прогулки по столетнему городу».

Анастасия Герасимова работает фотографом более 10 лет и реализует себя в социальных проектах.

«Я хотела бы, чтобы люди больше узнавали о том, как можно раскрывать себя через фотосессии. Также я представляю благотворительный проект „Свет“ для онковыздоравливающих женщин. Фотосъемка может быть терапией и я хочу, чтобы как можно больше людей узнали об этом проекте», отметила она.

Анастасия стала победительницей полуфинала, а основательница школы лидерства «Звезды» Ольга Айнабекова заняла второе место. Они представят округ в финале, который пройдет в Москве. Победитель получит денежный приз на развитие проекта.