Полуфинал конкурса «Нежный грант — 2025» прошел во Фрязине

В полуфинале пятого межрегионального конкурса поддержки женского предпринимательства «Нежный грант — 2025» соревновались шесть участниц. Жюри выбрало двух победительниц, которые продолжат борьбу в финале.

Конкурс проходил в центре «Планета IQ». Талантливые представительницы городских округов Фрязино и Щелково представили свои уникальные проекты.

Победу в полуфинале одержали Анастасия Данилова из Щелкова с инициативой развития производства и популяризации SUP-досок и Нина Демина из Фрязина с инновационным детским спортивным проектом «Экстрим кидс».

Теперь проекты претендуют на получение грантов и будут участвовать в финале конкурса, который состоится 27 ноября в Доме Правительства Подмосковья.

Конкурс организовал союз «Содействие женскому предпринимательству» совместно с общероссийской организацией «Нежный бизнес» при активной поддержке Правительства региона и муниципальных властей.