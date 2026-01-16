Полуфинал Единой школьной лиги прошел в Ленинском округе

В школе № 7 города Видное состоялись полуфинальные игры по волейболу среди юношей в рамках Единой школьной лиги Московской области. Победитель турнира весной 2026 года представит Ленинский округ на региональном этапе.

В соревнованиях участвовали команды Видновских школ № 1, № 7, № 11 и Бутовской школы № 1. Уточняется, что одним из главных претендентов на победу была команда школы № 7, которая до этого момента не потерпела ни одного поражения.

В напряженных матчах школа № 11 одержала победу над школой № 1, а хозяева площадки, команда школы № 7, выиграли у школы № 11. Бутовская школа № 1 также показала сильную игру, одержав победу.

По словам тренера команды школы № 7, учителя физической культуры Артема Павленко, ребята готовились к турниру по три тренировки в неделю, участвовали в выездных матчах и спортивных секциях, и у команды есть шансы выйти в региональный этап.

В пресс-службе округа уточнили, что заключительный этап состоится в начале весны 2026 года, где определится команда-победитель, которая будет представлять Ленинский городской округ на областном уровне. Женские и мужские команды, занявшие с 1 по 4 места группы «Запад», выйдут в финальную часть, где встретятся с лучшими командами группы «Восток».