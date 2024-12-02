Получившим газ двадцатитысячным домом в Подмосковье стало здание в Одинцове

За год специалисты компании «Мособлгаз» бесплатно провели «голубое топливо» в 20 тысячах домовладений Подмосковья. Юбилейным двадцатитысячным домом, в который провели газ, стало здание в деревне Дьяконово Одинцовского городского округа.

Чтобы обеспечить газом 20 тысяч домов в регионе, работники «Мособлгаза» построили более 320 километров газораспределительных сетей. Теперь в планах специалистов провести «голубое топливо» еще в двух тысячах домах до конца этого года. По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, по итогам текущего года 22 тысячи домов в Подмосковье обеспечат газом.

«Ежегодно мы стараемся наращивать темпы. Если изначально планировали догазифицировать порядка 122 тысяч домовладений, то сегодня мы понимаем, что этот план мы перевыполним. Сейчас создали техническую возможность для подключения уже свыше 148 тысяч домов», — подчеркнул он.

Сергей Воропанов также добавил, что крайне важно, чтобы газ пришел в дома как можно большего количества жителей региона, это самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель.

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