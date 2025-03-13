Получение заказов с маркетплейса запустили в 15 офисах «Почты России» в Подмосковье

«Почта России» расширила бесплатную доставку заказов с маркетплейса Ozon в отделения, расположенные в Подмосковье. Теперь клиенты смогут получить посылки в 15 офисах компании на территории региона.
При оформлении заказа на маркетплейсе клиент может выбрать доставку в почтовое отделение. Товары доставят бесплатно при любой сумме покупки. Для получения посылки клиенту понадобится трек-номер или штрихкод.
«Качество услуг — наш приоритет. Мы стремимся оправдать ожидания клиентов Ozon и рады возможности сделать товары маркетплейса доступными для большего числа покупателей», — пояснил директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин.
С начала 2025 года жители столичного региона получили в отделениях более 12,6 тысячи заказов с Ozon.
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