Получение в пользование муниципального имущества упростили в Подмосковье

Оформление заявления на безвозмездное получение муниципального имущества в безвозмездное пользование упростили в Подмосковье. Теперь умный сервис автоматически анализирует объект недвижимости.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, получить муниципальное имущество в безвозмездное пользование могут государственные внебюджетные фонды, муниципальные и госучреждения, а также НКО.

«Пользователю нужно просто ввести в онлайн-форме кадастровый номер, и сервис проанализирует объект недвижимости: есть ли действующий договор на имущество, проводятся ли сейчас сделки, имеются ли права у третьих лиц. Если обнаружатся основания для отказа, система сразу их укажет», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Земля» — «Государственное и муниципальное имущество». Ответ на заявку поступает в течение 11 рабочих дней. Подписаться оригинал необходимо лично в МФЦ.