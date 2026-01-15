Получение сведений об ограничениях на земельных участках упростили в Подмосковье

Новый цифровой сервис для получения информации об ограничениях на участках запустили в Подмосковье. Его встроили в процесс оказания 19 государственных услуг, связанных с землей.

Разработчики создали этот инструмент в рамках большого проекта цифровизации «Градостроительные ограничения для земельных услуг без человека».

Главная задача сервиса — автоматически формировать документы с актуальной информацией о том, есть ли на конкретном участке какие-либо ограничения или обременения.

Ранее специалисты собирали эти сведения вручную. Теперь система сама запрашивает и объединяет необходимые данные из двух ключевых источников – Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и Региональной географической информационной системы.

Если раньше на подготовку справки уходило около пяти рабочих дней, то теперь процесс занимает всего один календарный день. Согласно подсчетам специалистов, автоматизация экономит примерно 150 тысяч часов работы человека в год.

Более 70 освободившихся сотрудников перевели на решение более важных задач в сфере архитектуры и градостроительства.