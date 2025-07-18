Получение статуса ветерана труда упростили в Подмосковье

Новый сервис запустили на госуслугах в Подмосковье. С его помощью можно быстро и удобно получить статус ветерана труда . Он проверяет наличие льготной категории и сообщает о доступных мерах поддержки.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, теперь при заполнении заявки на получение статуса ветерана труда можно сразу проверить наличие действующей льготной категории и доступных мер поддержки.

«Теперь новый умный сервис в комплексной услуге „Ветеран труда“ проверяет наличие льготной категории и подсказывает, какие меры соцподдержки доступны, но еще не были назначены человеку. Также сервис находит ранее поданные заявления, которые еще рассматривает ведомство. Это помогает избежать повторной подачи», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

В электронную форму заявления также добавили сервис предпроверки, который не позволит заполнить новую заявку, пока на предыдущую еще не ответили.