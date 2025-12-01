Получение статуса резидента ОЭЗ Подмосковья перевели в цифровой формат

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья теперь могут зарегистрировать свою деятельность в особых экономических зонах онлайн. Соответствующий сервис начал работать на региональном портале государственных услуг.

Московская область стала первым в России регионом, который полностью перевел в электронный формат процессы заключения, изменения и расторжения соглашений о работе в особых экономических зонах.

«Теперь предприниматели могут получать статус резидента и оформлять всю необходимую документацию онлайн, без личного обращения в ведомства. Подписание документов управляющей компанией также доступно дистанционно. Это позволит сэкономить около 30% рабочего времени как самим заявителям, так и сотрудникам, занимающимся обработкой заявок», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Особая экономическая зона — это территория со специальными условиями для ведения бизнеса, включая налоговые льготы и упрощенные таможенные правила. В регионе их сейчас шесть: «Дубна», «Исток», «Большой Серпухов», «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха».

Новая услуга позволяет как стать резидентом одной из них, так и впоследствии внести изменения в соглашение или расторгнуть его. Найти ее можно в разделе для бизнеса на региональном портале.

Для подачи заявки предпринимателю необходимо зайти на сайт через подтвержденную учетную запись, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Результат поступает в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.

Услуга доступна для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые зарегистрированы на территории одной из подмосковных ОЭЗ.