Получение справок из школ перевели в онлайн в Подмосковье

В школах Подмосковья появилась возможность получения справок в онлайн-формате. Теперь родители могут оформить документы через личный кабинет в электронном дневнике.

Как рассказали в региональном Минобразования, для заказа справки необходимо зайти в приложение «Моя школа», перейти в раздел «Профиль» — «Справки об обучении». В веб-версии кнопка находится в личном кабинете в меню с левой стороны.

«Электронные справки формируются в режиме реального времени и подписываются электронной цифровой подписью, что значительно упрощает процесс получения необходимых документов и экономит время пользователей», — пояснили в министерстве.

Справки могут понадобиться для оформления льгот и социальных выплат. Они подтверждают статус учащегося в медучреждениях, а также при записи в кружки и секции. Документ может понадобиться органам опеки и другим учреждениям.

Всего родители могут заказать не более пяти справок об обусении в день на каждого ребенка.