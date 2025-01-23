Получение социальных услуг упростили в Подмосковье

Жители Московской области могут поехать на отдых в социально-оздоровительные центры. Теперь оформить заявление на услугу можно в одно касание. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«В наших оздоровительных центрах ежегодно отдыхают более шести тысяч льготников. Мы упростили процесс оформления в наши центры, теперь достаточно приложить к ридеру свою социальную карту», — прокомментировал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Всего в Московской области работает четыре подобных центра: «Ясенки», «Лесная Поляна», «Сосновый бор» и «Коломенский». В каждом социально-оздоровительном учреждении разработана уникальная программа. Так, пациентам предлагают медицинские процедуры, занятия физической активностью, а также культурно-развлекательную программу.

Чтобы получить путевку в социальный центр, необходимо подать заявление на региональном портале.