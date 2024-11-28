Получение социальных услуг упростили для детей-инвалидов в Подмосковье

Дети-инвалиды из Подмосковья смогут получать социальные услуги независимо от места жительства, если их опекуны или приемные родители постоянно проживают на территории региона. Такой закон приняли на 99-м заседании Мособлдумы.

По словам председателя комитет по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, сейчас в Подмосковье проживают 270 детей-инвалидов, которые остались без родителей и не имеют места жительства на территории региона. Из них 233 находятся в приемных семьях и 37 — под опекой, а их законные представители прописаны в области.

«Такая ситуация возникает, поскольку регистрация у таких детей остается в субъекте России по месту рождения для того, чтобы они могли сохранить полагающиеся им меры поддержки, в частности, по обеспечению жильем», — пояснили в ведомстве.

Благодаря новому закону такие дети смогут при необходимости проходить реабилитацию и получать другие социальные услуги в Подмосковье.