Получателями льготной ипотеки стали 57 молодых ученых Подмосковья в этом году

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

Итоги отборочного этапа среди молодых ученых и уникальных специалистов на получение социальной ипотеки подвели в Подмосковье. Победителями стали 57 человек.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в регионе сертификаты на получение социальной ипотеки молодые ученые и специалисты получают ежегодно с 2016 года

«Суммарно получателями поддержки на данный момент являются более 700 человек. В этом году в результате отбора обладателями сертификатов станут еще 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Подмосковья», — рассказала Зиновьева.

Она добавила, что среди ученых наибольшее количество победителей из Дубны — девять человек, Королева — семь и Подольска — четыре человека.

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