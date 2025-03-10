Полторы тысячи тюльпанов подарили жительницам Балашихи в честь 8 Марта

В Международный женский день волонтеры в Балашихе поздравили посетительниц и сотрудниц гипермаркета «Глобус» на шоссе Энтузиастов, дом № 48. Акция «Вам, любимые!» прошла в округе уже в седьмой раз.

Организовали мероприятие Общественная палата города и Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» под руководством Елены Жаровой. Волонтеры, среди которых были и представители мотоклуба «Ночные волки» из микрорайона Железнодорожный, радовали женщин, вручая им цветы.

«Каждый год мы традиционно проводим эту акцию в гипермаркете „Глобус“. Сегодня мы раздали тюльпаны нашим милым, нежным и очаровательным посетительницам. Пусть этот день будет наполнен радостью, а каждый букет принесет улыбки нашим женщинам!» — отметил заместитель руководителя Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Алексей Голубев.

Всего добровольцы подарили около полутора тысяч тюльпанов.

Отметим, что акция «Вам, любимые!» — это ежегодное всероссийское мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Участники дарят цветы незнакомым женщинам в самых разных локациях: на улицах, в парках, на рабочих местах, в аэропортах и на вокзалах. В этом году акцию проводят в 85 регионах страны.