Жители Балашихи отправили 1,5 тонны гуманитарной помощи бойцам СВО
Гуманитарный груз сформировали при поддержке администрации городского округа Балашиха, депутатского корпуса, волонтеров и активистов округа.
В зону СВО передали дизельные генераторы, окопные свечи, одежду, средства личной гигиены, маскировочные сети, браслеты выживания, антидроновые шторки, нашлемники и лекарства. Также на фронт доставят пять эвакуационных тележек для раненых.
«Это наша тридцатая отправка гумгруза на Донбасс с начала СВО. Мы формируем грузы, исходя из заявок и потребностей бойцов. В сборе гумпомощи принимают участие жители и бизнесмены Балашихи, члены клуба „Активное долголетие“, школьники округа. С миру по нитке — фронту на рубашку»., — рассказала заместитель исполнительного секретаря Балашихинского отделения «Единой России» Ирина Митюрина.
В передаче помощи участвовали депутат Госдумы РФ Вячеслав Фомичев, депутат горсовета и председатель правления «Фонда „Защита“» Сергей Чураков, члены общественного совета партпроекта «Выбирай свое», руководители управляющих компаний «Академия ЖКХ» и «Авангард Восток», а также волонтеры, которые плели маскировочные сети, антидроновые шторки, браслеты выживания, изготавливали окопные свечи и сухой армейский душ.
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