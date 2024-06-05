Полсотни крыш отремонтируют в Истре в этом году

С наступлением летнего сезона капитальный ремонт кровель в Истре вступил в активную стадию. В этом году в планах администрации округа — провести ремонт 32 плоских кровель и 18 скатных крыш.

Работы по капитальному ремонту кровель начались в Истре еще в начале весны. На данный момент работы ведутся по 15 адресам в разных населенных пунктах: Истре, Дедовске, Снегирях, Глебовском и Новопетровском.

«Комплексный ремонт включает в себя замену покрытия, ремонт стяжек, утепление, ремонт вентиляционных шахт, выходов на кровлю и машинных помещений. На скатных кровлях дополнительно проводится утепление чердака, замена водосточной системы и кровельного ограждения или снегозадержания, а также устройство ходовых настилов и замена слуховых окон», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.