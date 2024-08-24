Полсотни кровель жилых домов отремонтируют в Химках до конца лета
Сотрудники коммунальных служб капитально отремонтируют кровли 50 многоквартирных домов городского округа Химки до конца лета. Работы проведут во всех микрорайонах округа.
Специалисты реконструируют крыши, обновят фасады, установят новые инженерные сети и заменят лифты. Всего в этом году в Химках отремонтируют 134 жилых дома.
«На территории Химок реализуется программа по капитальному ремонту многоквартирных домов по ряду систем: водоснабжение, замена центрального отопления, ремонт канализации, балконных плит, замена лифтового хозяйства», — отметил заместитель главы городского округа Денис Юрков.
Также в 32 домах в Старых Химках специалисты обновят газовое оборудование. Рабочие уже устанавливают датчики контроля загазованности, в ближайшие две недели поставят около 50 штук.
Напомним, что в Химках ремонтируют подъезды жилых домов. Сотрудники коммунальных служб красят стены, обновляют освещение и инженерные сети. В 2024 году специалисты благоустроят 93 подъезда.
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