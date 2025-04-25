Половину собраний собственников жилья в Одинцове проведут в этом году удаленно

В 2025 году не менее половины собраний собственников жилья проведут в Одинцовском округе в онлайн-формате через государственную систему жилищно-коммунального хозяйства. Руководитель муниципалитета Андрей Иванов поручил управляющим компаниям составить графики мероприятий.

Сейчас основная проблема — это нехватка кворума для организации собраний. В первом полугодии 2025 года уже наблюдается отставание от плана проведения удаленных встреч. Заместитель главы округа Михаил Коротаев отметил, что это свидетельствует о неэффективной организации со стороны управляющих компаний.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов предложил активнее использовать индивидуальные подходы, такие как обходы домов и встречи во дворах в удобное для жителей время. Это поможет лучше проинформировать о собрании и выявить актуальные проблемы. Он также подчеркнул, что управляющие компании несут ответственность за проведение встреч в электронном формате и поручил разработать графики мероприятий.