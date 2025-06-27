Половина многоквартирных домов прошла техобслуживание «Мособлгаза» в Подольске

С начала текущего года 50% многоквартирных домов в городском округе прошли техническое обслуживание специалистов АО «Мособлгаз». Заключены договоры для обеспечения исправность газового оборудования.

Представители «Мособлгаза» провели встречу с жителями Подольска по вопросам газификации, заключения договоров, безопасности и эксплуатации оборудования. Специалисты объяснили алгоритм действий при утечке газа, рассказала о порядке оплаты услуг за ресурс и ответили на вопросы, интересующие жителей.

«Формат встречи для меня очень удобный. Я пенсионерка, с интернетом не очень, а здесь, при личном общении, мне ответили на все вопросы», — поделилась впечатлениями Ирина Кузнецова.

В программу социальной газификации вошли 68 населенных пунктов муниципалитета. За четыре года построили более 1600 распределительных газопроводов протяженностью почти 30 километров. В ближайшее время планируют построить еще 45 километров. Газифицированы 176 домов. Жители Подольска подали более 1300 заявок на газификацию в 175 СНТ.